В Киевской области автобус с актерами "Дизель шоу" столкнулся с грузовиком, есть погибшие

Фото: Автобус столкнулся с грузовиком (fb.com - pol.kyivregion)

В результате столкновения погибла актриса Марина Поплавская

В Киевской области сегодня, 20 октября, в результате столкновения автобуса, в котором находились актеры "Дизель шоу", с грузовиком погибла актриса Марина Поплавская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, авария произошла сегодня, 20 октября, в 05:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила (Киевская область).

По предварительным данным полиции, водитель автобуса Neoplan, в котором находились актеры "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем MAZ.

"В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу", - сообщили в ведомстве.

Как сообщается на странице "Дизель шоу" в Facebook, в больницу попал актер Егор Крутоголов и Яна Глущенко. У мужчины, по информации источников, сломана нога. О состоянии самой женщины пока ничего не известно.

Погибшей оказалась актриса Марина Поплавская.

Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева автобус наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области произошла авария. Водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с Mitsubishi. В результате инцидента водитель ВАЗа погиб.