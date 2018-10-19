У Харківській області сталася аварія, є загиблий

Фото: аварія (УНІАН)

Внаслідок аварії загинув чоловік

На автошляху "Київ-Харків-Довжанський" сталася аварія, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Так, аварія сталася неподалік селища Нестеренки Харківського району.

Попередньо встановлено, що 42-річний водій " ВАЗ" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi. В результаті події водій " ВАЗу" загинув. 47-річний водій іномарки від госпіталізації відмовився.

Повідомляється, що інформація внесена до Жжурналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Обставини ДТП встановлюються. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Фото: місце аварії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області біля села Піщане Вовчанського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули три людини, ще одна людина постраждала.

Повідомляється, що від отриманих в результаті аварії травм 77-річний водій та 63-річна пасажирка автомобіля ВАЗ загинули на місці. Ще одна 74-річна пасажирка ВАЗ померла в кареті швидкої допомоги.