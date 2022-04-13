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В Киевской области из-за агрессии РФ погибли более 720 мирных жителей, - МВД

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Киевская область, Среда 13 апреля 2022 01:22
В Киевской области из-за агрессии РФ погибли более 720 мирных жителей, - МВД Фото: названо количество жертв армии РФ среди гражданских в Киевской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области количество погибших гражданских в результате полномасштабной военной агрессии РФ превысило 720 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Украины.

"Количество обнаруженных и осмотренных тел погибших мирных лиц в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", - заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Также в МВД сообщили, что с начала войны на территории столичного региона зафиксировано более 3050 уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военными.

Так, расследуется 1463 факта нарушения законов и обычаев войны - то есть военные преступления.

Кроме того, было зарегистрировано 233 уголовных производства по посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Правоохранители зарегистрировали более 150 фактов мародерства и уже сообщили о подозрении 35 лицам, зарегистрировали более 30 уголовных производств по коллаборационной деятельности, собрали материалы по содействию агрессору и уже сообщили о подозрении 5 лицам", - говорится в сообщении.

Ранее в генпрокуратуре сообщили, что в Украине в результате российской агрессии погибли 186 детей.

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