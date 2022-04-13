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У Київській області через агресію РФ загинули понад 720 мирних жителів, - МВС

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Київська область, Середа 13 квітня 2022 01:22
У Київській області через агресію РФ загинули понад 720 мирних жителів, - МВС Фото: названа кількість жертв армії РФ серед цивільних у Київській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області кількість загиблих цивільних в результаті повномасштабної військової агресії РФ перевищила 720 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже більше 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти", - заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Також у МВС повідомили, що з початку війни на території столичного регіону зафіксовано понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних російськими військовими.

Так, розслідується 1463 факти порушення законів і звичаїв війни - тобто воєнні злочини.

Крім того, було зареєстровано 233 кримінальні провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Правоохоронці зареєстрували понад 150 фактів мародерства та вже повідомили про підозру 35 особам, зареєстрували понад 30 кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності, зібрали матеріали щодо сприяння агресору та вже повідомили про підозру 5 особам", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили, що в Україні в результаті російської агресії загинули 186 дітей.

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