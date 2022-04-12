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С начала войны в Украине погибли 186 детей

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Киев, Вторник 12 апреля 2022 08:33
С начала войны в Украине погибли 186 детей Фото: С начала войны в Украине погибли 186 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали более 530 детей. Так, в результате российской агрессии погибли 186 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Facebook.

"Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения РФ в наше государство. При этом по состоянию на утро 12 апреля 2022 года 185 детей погибли и более 344 получили ранения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в

  • Донецкой области – 113,
  • Киевской – 99,
  • Харьковской – 76,
  • Черниговской – 54,
  • Николаевской – 40,
  • Луганской – 36,
  • Херсонской – 36,
  • Запорожской – 22,
  • Киев – 16,
  • Сумской – 16,
  • Житомирской – 15.

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