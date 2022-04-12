С начала войны в Украине погибли 186 детей
С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали более 530 детей. Так, в результате российской агрессии погибли 186 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Facebook.
"Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения РФ в наше государство. При этом по состоянию на утро 12 апреля 2022 года 185 детей погибли и более 344 получили ранения", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в
- Донецкой области – 113,
- Киевской – 99,
- Харьковской – 76,
- Черниговской – 54,
- Николаевской – 40,
- Луганской – 36,
- Херсонской – 36,
- Запорожской – 22,
- Киев – 16,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15.
Война в Украине продолжается уже 48 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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