С начала войны в Украине погибли 186 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали более 530 детей. Так, в результате российской агрессии погибли 186 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Facebook .

"Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения РФ в наше государство. При этом по состоянию на утро 12 апреля 2022 года 185 детей погибли и более 344 получили ранения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в