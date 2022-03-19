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В Киевской области 500 населенных пунктов остаются без электроэнергии, 67 - без тепла

Фото: в Киевской области 500 населенных пунктов остаются без света (facebook.com/thebuchacity)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за обстрелов российскими оккупантами в 500 населенных пунктах Киевской области отсутствует электроэнергия. Еще в 67 населенных пунктов нет газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Без газоснабжения остаются 67 населенных пунктов Бучанского, Вышгородского, Броварского, Фастовского районов. Электроэнергия отсутствует в около 500 населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

В результате действий российских оккупантов поврежден жилой фонд 6 городов и 11 поселков. Кроме того, разрушениям подверглись 20 объектов социальной инфраструктуры, среди них учреждения образования, больницы, церкви, музеи и центр предоставления административных услуг.

Сейчас больше всего повреждены Бучанский, Броварской и Вышгородский районы. За минувшие сутки зафиксировано 240 обстрелов со стороны российских войск.

Напомним, в ночь на 19 марта армия РФ обстреляла поселки Бучанского района Киевской области.

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