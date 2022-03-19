Оккупанты нанесли авиаудары по поселкам Киевской области, есть разрушения
Сегодня ночью, 19 марта, российские войска нанесли авиаудары по поселкам Бучанского района Киевской области. В частности, по инфраструктуре между поселком Песковки и селом Мигалки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.
Сообщается, что противник сбросил четыре снаряда на транспортную инфраструктуру. В результате погибших и раненых нет, но повреждены сооружения.
До этого накануне российская армия также совершила авиаудар по территории Песковской общины. В результате одна женщина получила ранения.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска впервые обстреляли Киев из новейшего вооружения. В частности, снаряды опускались на парашютах.
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