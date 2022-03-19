У Київській області 500 населених пунктів залишаються без електроенергії, 67 - без тепла

Через обстріли російськими окупантами у 500 населених пунктах Київської області відсутня електроенергія. Ще у 67 населених пунктів немає газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Київської ОВА Олексія Кулебу .

"Без газопостачання залишаються 67 населених пунктів Бучанського, Вишгородського, Броварського, Фастівського районів. Електроенергія відсутня в близько 500 населених пунктів області", - йдеться у повідомленні.

В результаті дій російських окупантів пошкоджено житловий фонд 6 міст та 11 селищ. Крім того, руйнувань зазнали 20 об’єктів соціальної інфраструктури, серед них заклади освіти, лікарні, церкви, музеї та центр надання адміністративних послуг.

Наразі найбільше пошкоджені Бучанський, Броварський та Вишгородський райони. За минулу добу зафіксовано 240 обстрілів з боку російських військ.