ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киевской области 500 населенных пунктов остаются без электроэнергии, 67 - без тепла

Новина українською →
Киевская область, Суббота 19 марта 2022 16:08
В Киевской области 500 населенных пунктов остаются без электроэнергии, 67 - без тепла Фото: в Киевской области 500 населенных пунктов остаются без света (facebook.com/thebuchacity)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за обстрелов российскими оккупантами в 500 населенных пунктах Киевской области отсутствует электроэнергия. Еще в 67 населенных пунктов нет газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Без газоснабжения остаются 67 населенных пунктов Бучанского, Вышгородского, Броварского, Фастовского районов. Электроэнергия отсутствует в около 500 населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

В результате действий российских оккупантов поврежден жилой фонд 6 городов и 11 поселков. Кроме того, разрушениям подверглись 20 объектов социальной инфраструктуры, среди них учреждения образования, больницы, церкви, музеи и центр предоставления административных услуг.

Сейчас больше всего повреждены Бучанский, Броварской и Вышгородский районы. За минувшие сутки зафиксировано 240 обстрелов со стороны российских войск.

Напомним, в ночь на 19 марта армия РФ обстреляла поселки Бучанского района Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Киевская область
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины