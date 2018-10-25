В Киевской обл. разоблачили центр таможенных платежей, который нанес ущерб госбюджету на сумму свыше 15 млн грн

Фото: изъятые средства (facebook.com)

Было проведено 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела

Сотрудники Прокуратуры Киевской области и ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, в результате противоправных действий которого в течение 2017-2018 годов нанесен ущерб государственному бюджету Украины на сумму свыше 15 млн грн. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган.

Как сообщается, было проведено 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и г. Киева.

"Было обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем в сумме почти 10 млн грн.

Кроме того, по словам сарган, на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложены аресты.

Напомним, полиция задержала группу злоумышленников, которые под видом антикоррупционной деятельности занимались вымогательством денег.