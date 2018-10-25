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В Киевской обл. разоблачили центр таможенных платежей, который нанес ущерб госбюджету на сумму свыше 15 млн грн

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 10:20
Фото: изъятые средства (facebook.com)
Фото: изъятые средства (facebook.com)

Было проведено 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела

Сотрудники Прокуратуры Киевской области и ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, в результате противоправных действий которого в течение 2017-2018 годов нанесен ущерб государственному бюджету Украины на сумму свыше 15 млн грн. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган.

Как сообщается, было проведено 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и г. Киева.

 

"Было обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем в сумме почти 10 млн грн.

Кроме того, по словам сарган, на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложены аресты.

В Киевской обл. разоблачили центр таможенных платежей, который нанес ущерб госбюджету на сумму свыше 15 млн грн

Напомним, полиция задержала группу злоумышленников, которые под видом антикоррупционной деятельности занимались вымогательством денег.

 

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