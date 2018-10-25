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В Київській обл. викрили центр митних платежів, який завдав збитків державі на суму понад 15 млн грн

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 10:20
Фото: вилучені кошти (facebook.com)
Фото: вилучені кошти (facebook.com)

Було проведено понад 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів справи

Співробітники Прокуратури Київської області та ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, внаслідок протиправних дій якого упродовж 2017-2018 років завдано збитків державному бюджету України на суму понад 15 млн грн. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценко Лариси Сарган.

Як повідомляється, було проведено понад 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, у офісних приміщеннях на території Київської, Харківської, Одеської областей та м. Києва.

 

"Було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютери, електронні носії інформації, понад 30 печаток та грошові кошти отримані протиправним шляхом в сумі майже 10 млн грн.

Крім того, за словами сарган, на банківські рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності накладено арешти.

В Київській обл. викрили центр митних платежів, який завдав збитків державі на суму понад 15 млн грн

Нагадаємо, поліція затримала групу зловмисників, які під виглядом антикорупційної діяльності займалися вимаганням грошей

 

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