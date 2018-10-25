В Київській обл. викрили центр митних платежів, який завдав збитків державі на суму понад 15 млн грн

Фото: вилучені кошти (facebook.com)

Було проведено понад 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів справи

Співробітники Прокуратури Київської області та ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, внаслідок протиправних дій якого упродовж 2017-2018 років завдано збитків державному бюджету України на суму понад 15 млн грн. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценко Лариси Сарган.

Як повідомляється, було проведено понад 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, у офісних приміщеннях на території Київської, Харківської, Одеської областей та м. Києва.

"Було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютери, електронні носії інформації, понад 30 печаток та грошові кошти отримані протиправним шляхом в сумі майже 10 млн грн.

Крім того, за словами сарган, на банківські рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності накладено арешти.

Нагадаємо, поліція затримала групу зловмисників, які під виглядом антикорупційної діяльності займалися вимаганням грошей.