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На киевском заводе случилась трагедия: двое рабочих погибли на месте

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Украина, Киев, Суббота 20 ноября 2021 02:57
На киевском заводе случилась трагедия: двое рабочих погибли на месте Фото: на киевском заводе ЭМКО погибло двое рабочих (facebook.com/KARS.Kyiv)
Автор: Наталья Скороход

В Киеве на заводе "ЭМКО" случилась трагедия - там тяжелый станок упал на людей. В результате погибло двое рабочих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КАСС "Киевская служба спасения".

Отмечается, что трагедия на заводе "ЭМКО" по улице Олексы Тихого, 99 произошла в результате нарушения правил техники безопасности.

"Во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок. Оба погибли на месте", - говорится в сообщении.

На место прибыли оперативные подразделения КАСС "Киевская служба спасения", ГУ ГСЧС в Киеве и представители полиции.

На киевском заводе случилась трагедия: двое рабочих погибли на месте

Спасателям пришлось освобождать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

"Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", - уточнили спасатели.

На киевском заводе случилась трагедия: двое рабочих погибли на месте

По факту происшествия ведется служебное расследование.

"Департамент муниципальной безопасности и Коммунальная аварийно-спасательная служба призывают людей, работающих на производствах, неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, не рисковать жизнью и здоровьем, чтобы таких трагедий не случалось. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве на СТО произошел пожар. В результате один из сотрудников станции получил ожоги.

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