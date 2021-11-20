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На київському заводі сталася трагедія: двоє робітників загинули на місці

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Україна, Київ, Субота 20 листопада 2021 02:57
На київському заводі сталася трагедія: двоє робітників загинули на місці Фото: на київському заводі емко загинуло двоє робітників (facebook.com/KARS.Kyiv)
Автор: Наталья Скороход

В Києві на заводі "ЕМКО" трапилася трагедія - там важкий верстат впав на людей. В результаті загинуло двоє робітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КАРС "Київська служба порятунку".

Відзначається, що трагедія на заводі "ЕМКО" по вулиці Олекси Тихого, 99 сталася в результаті порушення правил техніки безпеки.

"Під час виконання монтажних робіт на двох працівників підприємства впав кількатонний верстат. Обидва загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули оперативні підрозділи КАРС "Київська служба порятунку", ГУ ДСНС у Києві та представники поліції.

На київському заводі сталася трагедія: двоє робітників загинули на місці

Рятувальникам довелося звільняти тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.

"Щілина між підлогою і верстатом не перевищувала 5 см, тому робота тривала майже годину", - уточнили рятувальники.

На київському заводі сталася трагедія: двоє робітників загинули на місці

За фактом події ведеться службове розслідування.

"Департамент муніципальної безпеки та комунальна аварійно-рятувальна служба закликають людей, які працюють на виробництвах, неухильно дотримуватися правил техніки безпеки, не ризикувати життям і здоров'ям, щоб таких трагедій не траплялося. Висловлюємо співчуття родичам і друзям загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві на СТО сталася пожежа. В результаті один із співробітників станції отримав опіки.

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