В Киевском водохранилище ищут двух пропавших людей: из них один ребенок

Вблизи населенного пункта Лебедевка Вышгородского района во время купания на Киевском водохранилище пропали два человека, один из них - ребенок. Предварительно, они утонули.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"20 июня в 17 ч. 37 мин вблизи с. Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли 2 человека (предварительно они утонули, из них 1 ребенок 2011 года рождения)",- говорится в сообщении.
По информации спасателей, еще один ребенок 2017 года рождения, который был спасен местным населением, умер в карете скорой медицинской помощи.
Вчера, 21 июня к поисковым работам от ДГСЧС привлекалось 13 человек (из них 9 водолазов) и 5 единиц техники (из них 3 лодки).
Однако, по состоянию на 7:00 утра 22 июня судьба 2 человек остается неизвестной.
Сейчас продолжаются поисковые работы.
Напомним, что по состоянию на 17 июня на украинских водоемах погибло 52 человека, из которых 14 - дети.