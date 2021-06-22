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В Киевском водохранилище ищут двух пропавших людей: из них один ребенок

Автор: Мария Кучерявец

Вблизи населенного пункта Лебедевка Вышгородского района во время купания на Киевском водохранилище пропали два человека, один из них - ребенок. Предварительно, они утонули.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"20 июня в 17 ч. 37 мин вблизи с. Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли 2 человека (предварительно они утонули, из них 1 ребенок 2011 года рождения)",- говорится в сообщении.

По информации спасателей, еще один ребенок 2017 года рождения, который был спасен местным населением, умер в карете скорой медицинской помощи.

Вчера, 21 июня к поисковым работам от ДГСЧС привлекалось 13 человек (из них 9 водолазов) и 5 ​​единиц техники (из них 3 лодки).

Однако, по состоянию на 7:00 утра 22 июня судьба 2 человек остается неизвестной.

Сейчас продолжаются поисковые работы.

Напомним, что по состоянию на 17 июня на украинских водоемах погибло 52 человека, из которых 14 - дети.

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