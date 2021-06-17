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В Украине с начала лета утонуло более 50 человек, из них 14 детей

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Украина, Четверг 17 июня 2021 11:26
В Украине с начала лета утонуло более 50 человек, из них 14 детей Фото: в Украине с начала лета утонуло более 50 человек, из них 14 детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На украинских водоемах с начала лета погибло 52 человека, из которых 14 - дети. За минувшие сутки утонуло 4 взрослых и двое детей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Жуткая статистика, которая свидетельствует о равнодушном отношении граждан к вопросам собственной безопасности во время пребывания на водоемах. Только за минувшие сутки, 16 июня, утонуло четверо взрослых и двое детей",- говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, во время отдыха у водоемов запрещено:

  • купание детей без сопровождения взрослых;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночестве;
  • использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
  • плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться.

Ранее стало известно, что в Запорожье на центральном пляже в Днепре утонул 14-летний подросток.

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ГСЧС водоемы утопление
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