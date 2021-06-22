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У Київському водосховищі шукають двох зниклих людей: з них одна дитина

Автор: Марія Кучерявець

Поблизу населеного пункту Лебедівка Вишгородського району під час купання на Київському водосховищі зникли дві людини, одна з них - дитина. Попередньо, вони потонули.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"20 червня о 17 год. 37 хв поблизу с. Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському водосховищі зникли 2 особи (попередньо втонули, з них 1 дитина 2011 р. н.)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, ще одна дитина 2017 року народження, яка була врятована місцевим населенням, померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Вчора, 21 червня до пошукових робіт від ДСНС залучалося 13 осіб (з них 9 водолазів) та 5 одиниць техніки (з них 3 човни).

Однак, станом на 07 годину ранку 22 червня доля 2 осіб залишається невідомою.

Наразі тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, що станом на 17 червня на українських водоймах загинуло 52 людини, з яких 14 - діти.

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