У Київському водосховищі шукають двох зниклих людей: з них одна дитина

"20 червня о 17 год. 37 хв поблизу с. Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському водосховищі зникли 2 особи (попередньо втонули, з них 1 дитина 2011 р. н.)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, ще одна дитина 2017 року народження, яка була врятована місцевим населенням, померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Вчора, 21 червня до пошукових робіт від ДСНС залучалося 13 осіб (з них 9 водолазів) та 5 одиниць техніки (з них 3 човни).

Однак, станом на 07 годину ранку 22 червня доля 2 осіб залишається невідомою.

Наразі тривають пошукові роботи.