В киевском метро уточнили информацию о работе на День Независимости

Стало известно как будут работать станция метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве в День Независимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена в Facebook.

Сообщается, что станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме. Станция "Майдан Независимости" открываться на вход и выход с начала работы до окончания праздничных мероприятий. Пересадка будет работать.

Также отметим, что 24 августа в связи с футбольным матчем на стадионе НСК "Олимпийский" между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком" будут ограничения на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

Ранее РБК-Украина сообщало об изменениях автобусных и троллейбусных маршрутов 22-24 августа. Маршруты изменятся по нескольким направлениям из-за празднований в центре Киева.

Напомним, ранее украинцы назвали смысл Дня Независимости. По мнению 68% граждан это государственный праздник. Четверть опрошенных думает, что это просто выходной день.