В "Киевском метрополитене" сообщили детали перехода на новые тарифы

В течение июля ранее приобретенные жетоны "Киевского метрополитена" можно будет обменять без доплаты

В КП "Киевский метрополитен" сообщили детали перехода на новые тарифы. Об этом говорится в сообщении на странице метрополитена в Facebook.

Так, согласно сообщению метрополитена, записанные поездки на бесконтактные карты метро или метропас остаются действительными; карты можно пополнить на любой станции, а метропас - на станции "Кловская".

Кроме того, до конца июля текущего года остаются действительными все ранее приобретенные месячные проездные. До конца июля также можно использовать синий жетон - его можно будет обменять без доплаты. При этом, один жетон можно обменять в любой кассе, а два и больше - в сервисных центрах с 08:00 до 19:00 на "Майдане Независимости", "Дорогожичах", "Политехническом институте" и "Дарнице". Вместе с тем, уже с августа и в течение месяца, жетоны можно обменять, но уже с доплатой.

"С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве с 14 июля разовый проезд в метро подорожает до 8 гривен.