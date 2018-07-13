У "Київському метрополітені" повідомили деталі переходу на нові тарифи

Протягом липня раніше придбані жетони "Київського метрополітену" можна буде обміняти без доплати

У КП "Київський метрополітен" повідомили деталі переходу на нові тарифи. Про це йдеться у повідомленні на сторінці метрополітену у Facebook.

Так, відповідно до повідомлення метрополітену, записані поїздки на безконтактні картки метро чи метропас залишаються дійсними; картки можна поповнити на будь-якій станції, а метропас - на станції "Кловська".

Крім того, до кінця липня поточного року залишаються дійсними всі раніше придбані місячні проїзні. До кінця липня також можна використати синій жетон - його можна буде обміняти без доплати. При цьому, один жетон можна обміняти у будь-якій касі, а два і більше - у сервісних центрах з 08:00 до 19:00 на "Майдані Незалежності", "Дорогожичах", "Політехнічному інституті" та "Дарниці". Разом з тим, вже з серпня і протягом місяця, жетони можна обміняти, аде вже з доплатою.

"З 1 вересня 2018 року раніше придбані жетони (сині) обміну не підлягають і кошти за них не повертаються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Києві з 14 липня разовий проїзд у метро подорожчає до 8 гривень.