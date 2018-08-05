В киевском метрополитене произошел сбой на синей линии

На синей ветке метрополитена изменен режим работы поездов

В метрополитене Киева произошел технических сбой на синей ветке подземки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена Киева в Тwitter.

Отмечается, сбой произошел в воскресенье, 5 августа. Это привело к корректировке движения поездов.

"Внимание! Технический сбой на синей линии. Движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовая площадь", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра". Извиняемся за неудобства", - отметили в пресс-службе.

Также добавили, что о возобновлении движения поездов киевского метро в обычном режиме будет сообщено сразу.

Напомним, в Киеве 3 августа, в связи с проведением футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на НСК "Олимпийский", было изменено режим работы метрополитена на отдельных станциях.

Добавим, что в киевском метрополитене с 1 до 31 августа августа можно обменять старые синие жетоны на новые зеленые. Обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой. Это связно с подорожанием проезда в общественном транспорте Киева.