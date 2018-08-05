У київському метрополітені стався збій на синій лінії

На синій гілці метрополітену змінено режим роботи поїздів

У метрополітені Києва стався технічних збій на синій гілці підземки. Про йдеться у повідомленні прес-служби метрополітену Києва у Тwitter.

Зазначається, збій стався у неділю, 5 серпня. Це призвело до коригування руху поїздів.

"Увага! Технічний збій на синій лінії. Рух поїздів організовано від станції "Теремки" до "Контрактова площа", від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра". Перепрошуємо за незручності", - зазначили в прес-службі.

Також додали, що про відновлення руху поїздів київського метро у звичайному режимі буде повідомлено одразу.

Нагадаємо, у Києві 3 серпня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" на НСК "Олімпійський", було змінено режим роботи метрополітену на окремих станціях.

Додамо, що у київському метрополітені із 1 до 31 серпня серпня можна обміняти старі сині жетони на нові зелені. Обмін проводиться тільки в сервісних центрах метрополітену з доплатою. Це пов'язно із подорожчанням проїзду у громадському транспорті Києва.