Київське метро сьогодні змінить режим роботи у зв'язку з проведенням футболу

Зміни пов'язані із проведенням футбольного матчу між командами "Динамо" та "Шахтар"

У Києві 3 серпня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" на НСК "Олімпійський", зміниться режим роботи метрополітену на окремих станціях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен" на сторінці у Facebook.

Так, як повідомляють у прес-службі, 3 серпня з 18:00 до 19:00 буде особливий режим роботи станцій.

Зокрема, м. Олімпійська" в зазначений час не працюватиме, м. "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, а м. "Палац спорту" - закривається на вихід.

Також повідомляється, що після 20:00 можливе обмеження входу на зазначені станції.

"Ми змінюємо режим роботи під час масових заходів заради безпеки пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві протягом 2-3 серпня 2018 року на транспортній розв’язці біля станції метро "Позняки" буде закрито рух транспорту.

Перекриття руху пов'язане із ремонтом дороги поряд зі станцією метрополітену. Ремонт виконуватиме комунальна корпорація "Київавтодор".