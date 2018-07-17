В Киевском метрополитене объяснили, как обменять жетоны

Перед подорожанием проезда в метро жители Киева приобрели почти 6 млн поездок

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объяснило, как обменять жетоны. Об этом КП сообщило в своем Twitter.

В метрополитене подчеркивают, что выгоднее обменять жетоны до конца июля в сервисных центрах без доплаты.

Фото: обмен жетонов

"Выгоднее это сделать до конца июля в сервисных центрах без доплаты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в метрополитене сообщили, что перед подорожанием проезда в метро жители Киева приобрели почти 6 млн поездок.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 млн 971 тысячу 525 поездок. Из них 4 миллиона 568 тысяч 800 поездок по тарифу 4,5 грн. Карточка метро продолжает экономить ваше время и средства. При пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн", - отметили в КП.

Напомним, 13 июля, за день до подорожания проезда в метро до 8 гривен, на всех станциях были огромные очереди.

В Киеве с 14 июля разовый проезд в метро подорожал до 8 гривен. Согласно сообщению метрополитена, записанные поездки на бесконтактные карты метро или метропас остаются действительными; карты можно пополнить на любой станции, а метропас - на станции "Кловская".