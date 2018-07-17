У Київському метрополітені пояснили, як обміняти жетони

Перед подорожчанням проїзду у метро мешканці Києва придбали майже 6 млн поїздок

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" пояснило, як обміняти жетони. Про це КП повідомило у своєму Twitter.

У метрополітені підкреслюють, що найвигідніше обміняти жетони до кінця липня у сервісних центрах без доплати.

Фото: обмін жетонів

"Найвигідніше це зробити до кінця липня у сервісних центрах без доплати", - сказано у повідомленні.

Крім того, у метрополітені повідомили, що перед подорожчанням проїзду у метро мешканці Києва придбали майже 6 млн поїздок.

"Минулої п'ятниці наші пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисячу 525 поїздок. З них 4 мільйони 568 тисяч 800 поїздок за тарифом 4,5 грн. Картка метро продовжує економити ваш час та кошти. При поповненні на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн", - зазначили у КП.

Нагадаємо, 13 липня, за день до подорожчання проїзду у метро до 8 гривень, на всіх станціях були величезні черги.

У Києві з 14 липня разовий проїзд в метро подорожчав до 8 гривень. Згідно з повідомленням метрополітену, записані поїздки на безконтактні карти метро або метропас залишаються дійсними; карти можна поповнити на будь-якій станції, а метропас - на станції "Кловська".