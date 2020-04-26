В киевском метро заявляют, что не давали никакой информации о возобновлении работы

Киевский метрополитен не давал никакой информации относительно даты возобновления работы подземки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт метрополитена.

Отметим, ранее в СМИ ранее появилась информация о возобновлении работы киевского метро со ссылкой на Telegram-канал метро Киева.

"Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности. Согласно Постановлению Кабмина, пока карантинные мероприятия, в том числе по метро, продлены до 11 мая", - говорится в сообщении.

В метрополитене добавили, что у них нет официального канала в Telegram.

"Официальными страницами киевского метрополитена есть сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях Facebook и Twitter. У нас нет канала в Telegram", - говорится в сообщении.

В распространенной информации утверждалось, что этап частичного запуска столичного метро приходится на 31 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять карантинные ограничения начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны