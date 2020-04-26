ru
ua

У київському метро заявляють, що не давали ніякої інформації про поновлення роботи

Новини » Суспільство   

У ЗМІ з'явилася інформація про поновлення роботи київського метро

Київський метрополітен не давав жодної інформації щодо дати відновлення роботи підземки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт метрополітену.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про поновлення роботи київського метро з посиланням на Telegram-канал метро Києва.

"Новина, поширена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності. Згідно з Постановою Кабміну, поки карантинні заходи, в тому числі по метро, продовжені до 11 травня", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені додали, що у них немає офіційного каналу в Telegram.

"Офіційними сторінками київського метрополітену є сайт metro.kyiv.ua і сторінки тільки в мережах Facebook і Twitter. У нас немає каналу в Telegram", - йдеться в повідомленні.

У поширеній інформації стверджувалося, що етап часткового запуску столичного метро припадає на 31 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд оприлюднив план виходу з карантину. Очікується, що послаблювати карантинні обмеження почнуть після 11 травня. На першому етапі Кабмін планує дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони

Кабмін звільнив главу Держмитниці Нефьодова Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром з реформ
Читати всі новини