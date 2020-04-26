У київському метро заявляють, що не давали ніякої інформації про поновлення роботи

Київський метрополітен не давав жодної інформації щодо дати відновлення роботи підземки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт метрополітену.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про поновлення роботи київського метро з посиланням на Telegram-канал метро Києва.

"Новина, поширена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності. Згідно з Постановою Кабміну, поки карантинні заходи, в тому числі по метро, продовжені до 11 травня", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені додали, що у них немає офіційного каналу в Telegram.

"Офіційними сторінками київського метрополітену є сайт metro.kyiv.ua і сторінки тільки в мережах Facebook і Twitter. У нас немає каналу в Telegram", - йдеться в повідомленні.

У поширеній інформації стверджувалося, що етап часткового запуску столичного метро припадає на 31 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд оприлюднив план виходу з карантину. Очікується, що послаблювати карантинні обмеження почнуть після 11 травня. На першому етапі Кабмін планує дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони