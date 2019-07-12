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Упавшая на рельсы метро в Киеве женщина погибла

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 13:08
Упавшая на рельсы метро в Киеве женщина погибла
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина упала под поезд на станции "Оболонь"

Женщина, упавшая сегодня утром на рельсы на станции метро "Оболонь" в Киеве, погибла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

По информации ГСЧС, по прибытию аварийно-спасательный отряд установил, что женщина по неизвестным причинам упала под поезд на станции метро "Оболонь".

"Спасатели с помощью ручных носилок достали тело женщины и передали правоохранительным органам", - сообщает ГСЧС.

Упавшая на рельсы метро в Киеве женщина погибла

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, сегодня утром, 12 июля, было приостановлено движение поездов на синей ветке метро из-за падения женщины на рельсы. Из-за происшествия на вход и выход были закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра". Движение поездов осуществлялось лишь от станции станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь".

На данный момент движение синей ветки метрополитена уже восстановлено полностью.

Напомним, в Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр" с 12 по 25 июля. Причины - ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

Метро в Киеве работает в обычном режиме В Киеве остановлено движение на синей ветке метро
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