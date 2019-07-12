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Жінка, яка впала на рейки метро в Києві, загинула

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 13:08
Жінка, яка впала на рейки метро в Києві, загинула
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка впала під поїзд на станції "Оболонь"

Жінка, яка впала сьогодні вранці на рейки на станції метро "Оболонь" у Києві, загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

За інформацією ДСНС, по прибуттю аварійно-рятувальний загін встановив, що жінка з невідомих причин впала під потяг на станції метро "Оболонь".

"Рятувальники за допомогою ручних нош дістали тіло жінки та передали правоохоронним органам", - повідомляє ДСНС.

Жінка, яка впала на рейки метро в Києві, загинула

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Нагадаємо, сьогодні вранці, 12 липня, було призупинено рух поїздів на синій гілці метро через падіння жінки на рейки. Через подію на вхід і вихід були закриті станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська" і "Героїв Дніпра". Рух потягів здійснювався лише від станції станції "Теремки" до станції "Контрактова площа".

На даний момент рух синьої гілки метрополітену вже відновлено повністю.

Нагадаємо, в Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро" з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

Метро у Києві працює у звичайному режимі У Києві зупинений рух на синій гілці метро
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