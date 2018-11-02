В киевском метро сообщили о минировании станции "Майдан Независимости"

Фото: станция "Майдан Независимости" (РБК-Украина/Андрей Коваль)

Станцию закрыли на вход и выход

В киевском метрополитене сообщили о минировании станции "Майдан Независимости". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Информация о заминировании поступила по телефону анонимно после 19:00. Сейчас на станции временно закрыли входы, выходы и переходы на пересадку.

"Внимание! Станцию "Майдан Независимости" + пересадку на станцию "Крещатик" закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 30 октября в Киеве в связи с сообщением о минировании временно закрывали станцию метро "Льва Толстого". Сообщение оказалось ложным. Аналогичный инцидент произошел и на следующий день, 31 октября, на той же станции. Сообщение о взрывчатке не подтвердилось.

А 1 ноября в Киеве эвакуировали пассажиров и работников Южного железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании.