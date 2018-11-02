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В киевском метро сообщили о минировании станции "Майдан Независимости"

Новости » Общество    02.11.2018 - 19:27
Фото: станция "Майдан Независимости" (РБК-Украина/Андрей Коваль)
Фото: станция "Майдан Независимости" (РБК-Украина/Андрей Коваль)

Станцию закрыли на вход и выход

В киевском метрополитене сообщили о минировании станции "Майдан Независимости". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Информация о заминировании поступила по телефону анонимно после 19:00. Сейчас на станции временно закрыли входы, выходы и переходы на пересадку.

"Внимание! Станцию "Майдан Независимости" + пересадку на станцию "Крещатик" закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - отметили в пресс-службе.

В киевском метро сообщили о минировании станции &quot;Майдан Независимости&quot;

Напомним, 30 октября в Киеве в связи с сообщением о минировании временно закрывали станцию метро "Льва Толстого". Сообщение оказалось ложным. Аналогичный инцидент произошел и на следующий день, 31 октября, на той же станции. Сообщение о взрывчатке не подтвердилось.

А 1 ноября в Киеве эвакуировали пассажиров и работников Южного железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании.

В Польше обыскали 21 самолет в Лондон из-за сообщения о минировании Информация о "минировании" вокзалов в Киеве не подтвердилась
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