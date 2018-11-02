У київському метро повідомили про замінування станції "Майдан Незалежності"

Фото: станція "Майдан Незалежності" (РБК-Україна/Андрій Коваль)

Станцію закрито на вхід і вихід

У київському метрополітені повідомили про замінування станції "Майдан Незалежності". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу метрополітену.

Інформація про замінування надійшла телефоном анонімно після 19:00. Наразі на станції тимчасово закрили входи, виходи та переходи на пересадку.

"Увага! Станцію "Майдан Незалежності " + пересадку на станцію "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві у зв'язку із повідомленням про мінування тимчасово закривали станцію метро "Льва Толстого". Повідомлення виявилося хибним. Аналогічний інцидент стався і наступного дня, 31 жовтня, на тій же станції. Повідомлення про вибухівку так само не підтвердилось.

А 1 листопада у Києві евакуйовували пасажирів та працівників Південного залізничного вокзалу через повідомлення про замінування.