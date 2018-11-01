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У Києві евакуювали Південний вокзал

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 19:51
Фото: Південний вокзал (РБК-Україна)
Фото: Південний вокзал (РБК-Україна)

Вокзал евакуювали у зв'язку з повідомленням про замінування

У Києві Південний вокзал евакуювали через повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Повідомляється, що зараз будівля вокзалу заблокована поліцією, всіх людей вивели на вулицю.

Нагадаємо, раніше в Києві закрили станцію столичного метрополітену "Житомирська" через повідомлення про замінування. Повідомлення не підтвердилося.

У вересні в Києві після анонімного повідомлення про замінування закрили станцію метро "Дорогожичі". Станція була закрита на вхід і вихід після того, як надійшов анонімний дзвінок про мінування. Однак у результаті проведеної перевірки інформація про замінування не підтвердилася.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці серпня Служба безпеки України затримала сімох "телефонних терористів" в різних регіонах країни. Зокрема, у Хмельницькому затримали чоловіка, який "замінував" одну з банківських установ міста. У Миколаївській області затримали мінера, який у стані алкогольного сп'яніння повідомив про підготовку теракту. Ще одного такого "терориста" викрили у Дніпрі - неповнолітній повідомляв про "замінування" школи.

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