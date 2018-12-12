В киевском метро предупредили об изменении в работе из-за футбольного матча

Станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход
В четверг, 13 декабря, три станции метрополитена изменят режим работы в связи с
футбольным матчем на НСК "Олимпийский", Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как отмечается, завтра перед футбольным матчем "Динамо" (Киев) и "Яблонец" (Чехия) на НСК "Олимпийский"с 18:55 до
19:55 станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец
спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход.
"В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.
После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на
вход в эти станций. Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта. В частности, ограничения движения транспорта будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.
Кроме того, из-за ремонта, с 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города.