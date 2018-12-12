ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У київському метро попередили про зміну в роботі через футбольний матч

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 21:06
У київському метро попередили про зміну в роботі через футбольний матч
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станцію метро "Олімпійська" буде зачинено на вхід та вихід, "Палац  спорту" - на вихід, "Площу Льва Толстого" - на вхід

У четвер, 13 грудня, три станції метрополітену змінять режим роботи у зв’язку із 
футбольним матчем на НСК "Олімпійський", Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, завтра перед футбольним матчем "Динамо" (Київ) та "Яблонець" (Чехія) на НСК "Олімпійський"із 18:55 до 
19:55 станцію метро "Олімпійська" буде зачинено на вхід та вихід, "Палац 
спорту" - на вихід, "Площу Льва Толстого" - на вхід.

"На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки. 
Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на 
вхід до цих станцій.  Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на мосту Патона через ремонт на місяць частково обмежать рух транспорту. Зокрема, обмеження руху транспорту будуть діяти з 28 листопада по 27 грудня.

Крім того, через ремонт, з 11:00 7 листопада до 23:00 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.

У Києві на станціях метро запрацювали банкомати "Ворскла" назвала склад на останній матч Ліги Європи
Новини України КиївметроФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся