У київському метро попередили про зміну в роботі через футбольний матч

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станцію метро "Олімпійська" буде зачинено на вхід та вихід, "Палац спорту" - на вихід, "Площу Льва Толстого" - на вхід

У четвер, 13 грудня, три станції метрополітену змінять режим роботи у зв’язку із

футбольним матчем на НСК "Олімпійський", Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, завтра перед футбольним матчем "Динамо" (Київ) та "Яблонець" (Чехія) на НСК "Олімпійський"із 18:55 до

19:55 станцію метро "Олімпійська" буде зачинено на вхід та вихід, "Палац

спорту" - на вихід, "Площу Льва Толстого" - на вхід.

"На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на

вхід до цих станцій. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на мосту Патона через ремонт на місяць частково обмежать рух транспорту. Зокрема, обмеження руху транспорту будуть діяти з 28 листопада по 27 грудня.

Крім того, через ремонт, з 11:00 7 листопада до 23:00 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.