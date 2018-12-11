ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В киевском метро предупредили об изменении в работе

Новости » Общество    11.12.2018 - 13:56
В киевском метро предупредили об изменении в работе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, работу подземки продлят на час

Завтра, 12 декабря, в Киеве продлят работу метрополитена на час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как отмечается, работу подземки продлят из-за проведения в столице футбольного матча.

"Друзья! Завтра мы работаем на 1 час дольше! Если вы не футбольный фан, то имеете возможность насладиться вечерней прогулкой допоздна. Синоптики пообещали хороший снегопад", - говорится в сообщении.

Кроме того, 12 декабря с 21:00 по 22:00 на некоторых станциях будет установлено особый режим. В частности, "Олимпийская" в этот период не будет работать. Станции "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закроют на вход. Также администрация метрополитена предупреждает, что на этих станциях после 23:00 возможно ограничение входа.

Отметим, решающий матч группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" начнется в 22:00 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

В киевском метро предупредили об изменении в работеНапомним, в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни ожидаются метели и до 18 см снега. Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий. В частности, ожидаются сильный снег, метели, порывы ветра и гололедица.

В Киеве завтра ограничат движение на Южном мосту Киев подал заявки на участие во влиятельных международных инвестиционных рейтингах в 2019 году
Новости Украины КиевметроКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь