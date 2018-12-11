У київському метро попередили про зміну в роботі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, роботу підземки продовжать на годину

Завтра, 12 грудня, у Києві продовжать роботу метрополітену на годину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як зазначається, роботу підземки продовжать через проведення у столиці футбольного матчу.

"Друзі! Завтра ми працюємо на 1 годину довше! Якщо ви не футбольний фан, то маєте можливість насолодитися вечірньою прогулянкою допізна. Синоптики пообіцяли гарний снігопад", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 12 грудня з 21:00 по 22:00 на деяких станціях буде встановлено особливий режим. Зокрема, "Олімпійська" у цей період не працюватиме. Станції "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту" закриють на вхід. Також адміністрація метрополітену попереджує, що на цих станціях після 23:00 можливе обмеження входу.

Зазначимо, вирішальний матч групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" почнеться о 22:00 12 грудня в Києві на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади.

Раніше повідомлялося, що в Києві найближчими днями очікуються хуртовини і до 18 см снігу. Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов. Зокрема, очікуються сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледиця.