В киевском метро пассажир попал под поезд. Движение по "синей" ветке ограничено

В киевском метро на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. В результате движение по "синей" ветке ограничено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевского метрополитена.
Сообщается, что на "синей" ветке движение поездов ограничено станциями "Героев Днепра" - "Олимпийская" и "Васильковская" - "Теремки".
"На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе в метро Киева из-за подозрительного предмета закрывали станцию "Славутич".