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В киевском метро пассажир попал под поезд. Движение по "синей" ветке ограничено

Автор: Юлия Бойко

В киевском метро на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. В результате движение по "синей" ветке ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевского метрополитена.

Сообщается, что на "синей" ветке движение поездов ограничено станциями "Героев Днепра" - "Олимпийская" и "Васильковская" - "Теремки".

"На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в метро Киева из-за подозрительного предмета закрывали станцию "Славутич".

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