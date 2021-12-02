У київському метро пасажир потрапив під потяг. Рух "синьою" гілкою обмежено

У київському метро на станції "Палац Україна" пасажир потрапив під поїзд. В результаті рух "синьою" гілкою обмежено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Київського метрополітену.
Повідомляється, що на "синій" гілці рух поїздів обмежено станціями "Героїв Дніпра" - "Олімпійська" та "Васильківська" - "Теремки".
"На станції "Палац Україна" пасажир потрапив під поїзд. На місце події викликані медики та правоохоронці. Проводиться необхідна робота. Про зміни та поновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня у метро Києва через підозрілий предмет закривали станцію "Славутич".