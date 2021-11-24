В метро Киева обнаружили подозрительный предмет. Закрыли станцию "Славутич"
Фото: в Киеве не работает станция метро "Славутич" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет. В связи с этим станция метро "Славутич" закрыта для пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
"Станция "Славутич" закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.