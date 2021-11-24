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В метро Киева обнаружили подозрительный предмет. Закрыли станцию "Славутич"

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Среда 24 ноября 2021 14:10
В метро Киева обнаружили подозрительный предмет. Закрыли станцию "Славутич" Фото: в Киеве не работает станция метро "Славутич" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет. В связи с этим станция метро "Славутич" закрыта для пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"Станция "Славутич" закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

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