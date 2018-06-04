У Києві біля однієї зі станцій метро горять МАФи

МАФи горять біля станції метро "Палац Україна"
У Києві біля станції метро "Палац Україна" горять кілька МАФів. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
Повідомляється, що на місце виїхали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Прямо зараз палають #Мафі поблизу станції метро «Палац України». На місці працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.Опубліковано Київ Оперативний 4 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 4 червня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Повідомлялося, що за даними Гідрометцентру, 4 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, зберігається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.