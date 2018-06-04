Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві біля однієї зі станцій метро горять МАФи

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 17:10
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

МАФи горять біля станції метро "Палац Україна"

У Києві біля станції метро "Палац Україна" горять кілька МАФів. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що на місце виїхали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

 

Прямо зараз палають #Мафі поблизу станції метро «Палац України». На місці працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.

Опубліковано Київ Оперативний 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 4 червня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Повідомлялося, що за даними Гідрометцентру, 4 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, зберігається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Відмова КМДА приймати борги "Київенерго" суперечить закону, - "Нафтогаз" Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися
Теги публікації: Київ, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top