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В киевском Гидропарке под мостом нашли мину

Автор: Мария Кучерявец

В столичном Гидропарке во время водолазных работ спасатели достали из реки Днепр противотанковую мину. Взрывоопасный предмет подняли на поверхность и транспортировали для его дальнейшего уничтожения.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"9 июня в 6:00 группа подводного разминирования и специальных водолазных работ выехала в Гидропарк в Днепровском районе. Там накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" при проверке акватории Днепра под Венецианским мостом увидели в воде предмет, похожий на боеприпас",- говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию реки Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ-62.

После чего спасатели подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехникам для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.

Напомним, что в Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области во время обследования территории парковой зоны обнаружили более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

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