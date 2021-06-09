У київському Гідропарку під мостом знайшли міну

У столичному Гідропарку під час водолазних робіт рятувальники дістали з річки Дніпро протитанкову міну. Вибухонебезпечний предмет підняли на поверхню та транспортували для його подальшого знищення.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) .

"9 червня о 6:00 група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт виїхала до Гідропарку у Дніпровському районі. Саме там напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" під час перевірки акваторії Дніпра під Венеційським мостом побачили у воді предмет, схожий на боєприпас", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, прибувши на місце події, водолази-сапери за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію річки Дніпро у зазначеному місці та виявили протитанкову міну ТМ‑62.

Після чого рятувальники підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнікам для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку.