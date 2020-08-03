В киевском бизнес-центре ищут бомбу после задержания террориста

Фото: киевский террорист уже нейтрализован (t.me/SBUkr)

В СБУ подчеркнули, что задержание террориста прошло успешно

После задержания киевского террориста, который захватил банк в бизнес-центре "Леонардо", в здании проводится проверка. В частности, саперы ищут взрывоопасные предметы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Telegram.

В Службе безопасности Украины отметили, что спецназ "Альфа" задержал террориста, операция была проведена успешно.

"В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня гражданин Узбекистана Сухроб Каримов зашел в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" и заявил о бомбе в рюкзаке, которая якобы могла взорваться даже в случае его ликвидации.

У него в заложниках была руководительница отделения банка. Район бизнес-центра был перекрыт, людей призывали обходить зону перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской. При этом эвакуации из БЦ не было, поскольку все, кто в нем находились, могли свободно покинуть здание.

Через три часа после захвата банка террориста задержали в ходе штурма. До этого Каримов успел выйти в прямой эфир одного из общенациональных телеканалов.