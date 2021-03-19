Киевское метро отказывается от зеленых карт: как оплатить проезд

Киевское метро с апреля больше не будет принимать зеленые транспортные карты для оплаты проезда. Использовать поездки можно до 31 марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации .

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно:

Чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Также сообщается, что прекращается работа сервисных центров подземки. Оплатить проезд в метро можно с помощью:

Напомним, ранее стало известно, что на время локдауна в Киеве метро может работать с ограничениями, чтобы не допустить большого скопления пассажиров.

До этого сообщалось, что Киев продлил бесплатный проезд для льготников из других городов.