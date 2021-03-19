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Київське метро відмовляється від зелених карт: як оплатити проїзд

Автор: РБК-Україна

Київське метро з квітня більше не прийматиме зелені транспортні картки для оплати проїзду. Використовувати поїздки можна до 31 березня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Також повідомляється, що припиняється робота сервісних центрів підземки. Сплатити проїзд у метро можна з допомогою:

  • Kyiv Smart Card
  • безконтактної банківської карти будь-якої платіжної системи
  • мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)
  • разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним)

Щоб скористатися електронним квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або карту Kyiv Smart Card з можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою. Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз і економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Купити Kyiv Smart Card можна:

  • у касах метрополітену
  • в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

  • у додатку "Київ Цифровий"
  • у касах метрополітену
  • в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену

Одноразовий QR-квиток використовують в паперовому або електронному вигляді. Придбати його можна:

  • у додатку "Київ Цифровий"
  • у касах станцій метро або в терміналі самообслуговування

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на час локдауна в Києві метро може працювати з обмеженнями, щоб не допустити великого скупчення пасажирів.

До цього повідомлялося, що Київ продовжив безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст.

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