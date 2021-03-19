Київське метро відмовляється від зелених карт: як оплатити проїзд

Київське метро з квітня більше не прийматиме зелені транспортні картки для оплати проїзду. Використовувати поїздки можна до 31 березня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації .

Одноразовий QR-квиток використовують в паперовому або електронному вигляді. Придбати його можна:

Щоб скористатися електронним квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або карту Kyiv Smart Card з можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою. Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз і економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Також повідомляється, що припиняється робота сервісних центрів підземки. Сплатити проїзд у метро можна з допомогою:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на час локдауна в Києві метро може працювати з обмеженнями, щоб не допустити великого скупчення пасажирів.

До цього повідомлялося, що Київ продовжив безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст.