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Киевское метро начнет отказываться от жетонов с 15 июля

Новости » Общество    13.07.2019 - 15:12
Киевское метро начнет отказываться от жетонов с 15 июля
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жетоны не будут продаваться и приниматься на 2 станциях

С понедельника, 15 июля, первые станция метро в Киеве начнут работать без жетонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, с понедельника вестибюли станций метро "Нивки" (выход к пожарной части) и "Ипподром" (выход к ипподрому) перестанут продавать и принимать жетоны. Однако купленные ранее жетоны можно будет использовать в других вестибюлях данных станций.

Отмечается, что полный вывод жетонов из обращения в столичном метро состоится до 30 октября 2019 года. Для оплаты проезда можно использовать карточку метро, бесконтактную банковскую карточку и е-билет.

Киевское метро начнет отказываться от жетонов с 15 июля

Напомним, в пятницу, 12 июля, в Киеве было остановлено движение на синей ветке метро, а именно на 5 станциях. На станции "Оболонь" пассажир упал на рельсы. Позднее движение по синей ветке метро было восстановлено.

РБК-Украина писало, что в Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр". Ограничение будет действовать с 12 по 25 июля. Причины - ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

Добавим, что в ночь с 12 на 13 июля общественный транспорт будет работать на час дольше.

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