UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киевский завод "Большевик" продали на аукционе за 1,4 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

Аукцион по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик") состоялся 27 октября. Торги завершены с победной ставкой в размере 1 429 017 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Согласно сообщению, в торгах принимали участие трое участников, которые повысили стоимость объекта от стартовых 1,389 млрд грн всего на 40 млн грн.

Победителем аукциона стало ООО "Дженерал Коммерс". Компания зарегистрирована 13.04.2018 с уставным фондом 4110 гривен. По данным Единого реестра юрлиц, руководителем организации является Игорь Хижняк. Конечный бенефициар компании Владимир Довгополов является владельцем 9,99% акций компании по управлению активами "ЮДП ЕССЕТ Менеджмент", которую связывают с группой UDP бизнесмена Василия Хмельницкого.

Напомним, в феврале 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность имущество киевского завода "Большевик".

В июле стартовую цену завода "Большевик" определили в размере 1 389 017 000 гривен.

Отметим, в конце мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал большую приватизацию в Украине. По его словам, в 2021 году будут проданы семь государственных предприятий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фонд госимущества