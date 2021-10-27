Киевский завод "Большевик" продали на аукционе за 1,4 млрд гривен

Согласно сообщению, в торгах принимали участие трое участников, которые повысили стоимость объекта от стартовых 1,389 млрд грн всего на 40 млн грн.

Победителем аукциона стало ООО "Дженерал Коммерс". Компания зарегистрирована 13.04.2018 с уставным фондом 4110 гривен. По данным Единого реестра юрлиц, руководителем организации является Игорь Хижняк. Конечный бенефициар компании Владимир Довгополов является владельцем 9,99% акций компании по управлению активами "ЮДП ЕССЕТ Менеджмент", которую связывают с группой UDP бизнесмена Василия Хмельницкого.

Напомним, в феврале 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность имущество киевского завода "Большевик".

В июле стартовую цену завода "Большевик" определили в размере 1 389 017 000 гривен.

Отметим, в конце мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал большую приватизацию в Украине. По его словам, в 2021 году будут проданы семь государственных предприятий.