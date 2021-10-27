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Київський завод "Більшовик" продали на аукціоні за 1,4 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Аукціон з приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (завод "Більшовик") відбувся 27 жовтня. Торги завершено з переможною ставкою в розмірі 1 429 017 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду державного майна України (ФДМУ).

Згідно з повідомленням, у торгах брали участь троє учасників, які підвищили вартість об’єкта від стартових 1,389 млрд грн лише на 40 млн грн.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Верховний суд повернув у державну власність майно Київського заводу "Більшовик".

У липні стартову ціну заводу "Більшовик" визначили в розмірі 1 389 017 000 гривень.

Зазначимо, наприкінці травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував велику приватизацію в Україні. За його словами, у 2021 році будуть продані сім державних підприємств.

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