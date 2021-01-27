Киевский застройщик Ваврыш получил подозрение от ГБР

Фото: Андрей Ваврыш (facebook com vavrysh andrey)

Государственное бюро расследований (ГБР) вручило подозрение киевскому застройщику Андрею Ваврышу. Дело касается строительства многоэтажки в Борисполе.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, он стал подозреваемым в деле, которое касается строительства жилого комплекса "Альта-Град" в Борисполе под Киевом. В 2006 году он был миноритарным владельцем компании, которая начала строительство ЖК, но проект остановили из-за экономического кризиса 2008 года. Уже в 2016 году строительство возобновили при помощи инвесторов, и ни одна из сторон не заявляла о нарушенных правах.

"Все было так до сегодняшнего утра, когда следователи ГБР вручили мне подозрение, предоставив статус подозреваемого", - отметил Ваврыш.

Он не уточнил, по какой статье ему объявлено подозрение. Отметим, Госбюро расследований подследственные высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов и те, кто совершил военные преступления.

Напомним, в прошлом году журналисты проекта "Схемы" выпустили сюжет, в котором зафиксировали, что Ваврыш посещал Офис президента. При этом в самом Офисе не раскрывали информацию о посетителях, вопреки обещаниям.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью РБК-Украина отрицал, что является бизнес-партнером Ваврыша и что тот якобы был "смотрящим" за Киевом.