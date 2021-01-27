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Київський забудовник Вавриш отримав підозру від ДБР

Київ, Середа 27 січня 2021 16:10
Київський забудовник Вавриш отримав підозру від ДБР
Фото: Андрій Вавриш (facebook com vavrysh andrey)
Автор: РБК-Україна

Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило підозра київському забудовнику Андрію Вавришу. Справа стосується будівництва багатоповерхівки в Борисполі.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, він став підозрюваним у справі, яка стосується будівництва житлового комплексу "Альта-Град" в Борисполі під Києвом. У 2006 році він був міноритарним власником компанії, яка почала будівництво ЖК, але проект зупинили через економічну кризу 2008 року. Вже в 2016 році будівництво відновили за допомогою інвесторів, і жодна з сторін не заявляла про порушені права.

"Все було так до сьогоднішнього ранку, коли слідчі ДБР вручили мені підозру, надавши статус підозрюваного", - зазначив Вавриш.

Він не уточнив, за якою статтею йому оголошено підозру. Зазначимо, Держбюро розслідувань підслідні вищі посадові особи, судді, працівники правоохоронних органів і ті, хто скоїв військові злочини.

Нагадаємо, минулого року журналісти проекту "Схеми" випустили сюжет, в якому зафіксували, що Вавриш відвідував Офіс президента. При цьому в самому Офісі не розкривали інформацію про відвідувачів, всупереч обіцянкам.

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю РБК-Україна заперечував, що є бізнес-партнером Вавриша і що той нібито був "смотрящим" за Києвом.

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Новини України Надзвичайні події Андрій ВавришподозрениеДБР

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