Киевский суд обвинили в нарушении законодательства о спецконфискации

Фото: статуя Фемиды возле здания Киевского апелляционного суда (РБК-Украина)

Речь идет о решении судьи Днепровского райсуда Киева

Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на приговор суда первой инстанции, который применил нормы законодательства о специальной конфискации и принял неправосудное, по мнению стороны защиты, решение, что может лишить госбюджет многомиллионных поступлений и создать опасный прецедент.

Об этом сообщает УНН, передает РБК-Украина.

Как сообщается, речь идет о решении судьи Днепровского райсуда Киева Мирослава Марченко, согласно которому в пользу компании "Украинская металлургическая компания" (входит в структуру DCH) должны быть взысканы 2,28 млрд грн путем продажи арестованного имущества, которым сейчас руководит Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА).

Согласно законодательству, в случае применения спецконфискации, все средства, поступающие от продажи конфискованного имущества, должны поступать исключительно в госбюджет, как того требует ст. 96 Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что ст. 96-1 кодекса предусматривает, что в случае конфискаций имущество сначала должно безвозмездно перейти в собственность государства и не может быть использовано для возмещения ущерба потерпевшему. При этом ст. 96-2 Уголовного кодекса запрещает применять специальную конфискацию средств и имущества, которые подлежат возврату владельцу, или же предназначены для возмещения вреда.

В публикации также обращается внимание на тот факт, что конфискованное имущество может быть реализовано по значительно более низким ценам, что также нанесет ущерб госбюджету и его владельцам.

Издание также сообщает, что во время судебного процесса райсуд нарушал практику Европейского суда по правам человека. В частности, лицо, в случае, если государство применило к его имуществу спецконфискацию, имеет право на судебную защиту, а Днепровский райсуд даже не допустил заявителя к участию в судебном процессе.

Напомним, ранее сообщалось, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале отбора управителя для акций ЧАО "Газтранзит", которые Высший антикоррупционный суд передал в АРМА 13 апреля.

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Автор: Виталий Мельник